Sedicenne messo in fuga durante il blitz in una casa Scatta l'allarme baby gang

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Baby gang segnalata per due sere di seguito mentre tentava di introdursi nelle abitazioni. Due episodi sono accaduti nel quartiere del Portone. Del fatto i cittadini hanno provveduto ad informare la polizia municipale ma senza sporgere formale denuncia alle forze dell’ordine dal momento che nelle case non hanno trovato segni di effrazione. Nessun danno quindi.Una delle vittime ha voluto però informare la cittadinanza lanciando un appello su gruppo “Furti e segnalazioni Senigallia”. «Zona Portone, via Trieste. Nella notte scorsa segnalato un tentativo di effrazione da parte di un ragazzo bianco dell’apparente età di 16 anni. Fare attenzione in quanto azione reiterata». I residenti lo hanno visto e lo hanno messo in fuga. Non è chiaro se la baby gang stia agendo con l’intento di rubare oppure se sia solo una delle ultime trovate per riempire serate noiose e quindi se sia un modo per procurarsi un brivido in più. Importante comunque chiamare subito le forze dell’ordine.