Difende l’amica dall’aggressione dell’ex Da eroe a indagato

SENIGALLIA - L’amico-eroe, quello che ogni donna vorrebbe avere al suo fianco, è stato indagato per lesioni personali. Il 26enne M.D.G. la scorsa settimana aveva difeso l’amica 24enne dalla furia del suo ex fidanzato. Alessandro Piolo si era introdotto in casa, sfondando la porta, per poi raggiungerli in camera dove stavano ascoltando la musica. Qui ha accoltellato entrambi e l’indagato, dopo una colluttazione, è riuscito a liberarsi e scongiurare il peggio per sé e per l’amica. Una serata terminata in tragedia perché Piolo si è lanciato dal tetto del palazzo di via Podesti, alto quattro piani. E’ morto sul colpo.Ieri mattina il 26enne si è presentato nella caserma dei carabinieri di via Marchetti, dove era stato convocato, con il suo avvocato Roberto Paradisi. Di fronte al pm Dicuonzo ha ricostruito i fatti e ha appreso di essere stato iscritto nel registro degli indagati. Un’amara sorpresa. Un atto dovuto, per gli inquirenti, per consentire di ultimare le indagini. Ci sono ancora aspetti da approfondire.