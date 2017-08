Vacanza low cost, il greto del Misa trasformato in un vero e proprio hotel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Vacanza low cost sul fiume Misa. Da un paio di giorni, anzi notti, alcuni giovani si accampano sotto il ponte Portone, proprio dentro il letto del fiume. Due tende verdi che ben si mimetizzano con il contesto e che sono visibili solo dall’alto. Passando sopra il ponte nessuno ci fa caso. Dalle abitazioni circostanti però si notano. «Si vede che non sono barboni ma giovani bene organizzati – racconta una residente – arrivano la sera tardi, montano le tende, poi la mattina le tolgono e portano tutto via». Una soluzione che potrebbe sembrare originale, se non fosse che è molto pericoloso accamparsi dentro il letto del fiume. Una bomba d’acqua improvvisa potrebbe mettere a rischio l’incolumità dei ragazzi. Qualche residente ha provato ad informarli, mettendoli in guardia, ma non deve essere risultato molto convincente visto che sono tornati. Della loro presenza nel fiume è stata informata la polizia municipale.