Morto Armando Casaula amato medico di famiglia Oggi l'ultimo saluto

SENIGALLIA - È scomparso all’età di 94 anni Armando Casaula, noto medico di famiglia da parecchi anni in pensione. Originario di Sorrento, il dottor Casaula ha vissuto una vita degna di un romanzo d’avventura, partecipando in prima persona, talvolta in modo rocambolesco, ad importanti periodi storici italiani, tra questi in assoluto la seconda guerra mondiale. Dopo varie vicissitudini, su un forzato suggerimento da parte di uno zio, Armando Casaula si era iscritto alla facoltà di Medicina di Pavia, sebbene fosse già iscritto al secondo anno di Giurisprudenza a Bari. Accettò però di buon grado di frequentare la facoltà di Medicina, grazie anche ad un caro amico, fino a diventare un importante medico.Per una serie di circostanze Armando Casaula è approdato a Senigallia, appena terminato il suo percorso di studi. In città ha quindi iniziato a lavorare prima presso lo Smom, ora villa de Bellegarde, nel reparto polmonare dove, fresco di studi, fece subito carriera apportando le ultime conoscenze mediche nel campo della tisi, patologia allora molto diffusa. In seguito Armando Casaula aprì un suo studio, diventando un punto di riferimento per molte famiglie senigalliesi esercitando la professione di medico di base o più comunemente detto medico di famiglia. Entrato nella famiglia del Lions Club, ha partecipato e realizzato numerose iniziative, presenziando sino allo scorso 14 luglio alla cena interclub denominata “Voliamo alto insieme”. L’attuale presidente del Lions Club Emanuele Giuliani, ricordando le doti lionistiche del dottor Casaula, esprime il cordoglio suo e di tutti i soci per la sua perdita. I funerali si svolgeranno questa mattina alle ore 9 presso la chiesa del Portone.