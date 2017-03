Le rubano la borsa, il ladro trova il pin e preleva i soldi dal bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Lascia il pin del bancomat nel portafoglio e il ladro, dopo il furto, si è fatto anche un prelievo. Prima ha preso la borsa, con dentro 100 euro in contanti, poi si è recato in un vicino sportello bancomat e ha ritirato 250 euro dal bancomat. Una passeggiata costata cara alle vittima che ieri è tornata in Commissariato, dopo essere stata derubata nell’automobile in sosta sul lungomare Mameli lunedì mattina. Sembrava un furto come tanti. La borsa lasciata incustodita nell’abitacolo per concedersi una passeggiata sul lungomare. Un classico insomma perché ancora sono molte le persone, soprattutto donne, che per non portarsi dietro il peso della borsa, la lasciano in macchina. La signora, che ha subito chiamato la polizia, si è accorta alcune ore più tardi che il ladro aveva fatto in tempo anche a recarsi in uno sportello e a prelevare 250 euro.