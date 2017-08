Ecco l'ultima trovata In campeggio sotto l’ex azienda di soggiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Le tende spuntano come funghi in questo caldo agosto. L’ultima segnalazione arrivata alla polizia municipale riguarda una tenda posizionata all’ingresso dell’ex azienda di soggiorno di piazzale Morandi. Sono invece ripartiti i turisti che si erano accampati dentro il fiume sotto il ponte Portone. I vigili sono andati più volte a controllare dopo aver ricevuto la segnalazione ma senza trovarli. Tende avvistate anche in alcuni parchi cittadini.