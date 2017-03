Spiaggia sporca, c’è poco tempo. La Provincia alza la voce: «Noi senza colpe»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Non ci sta Liana Serrani, presidente della Provincia, a vedersi attribuire la responsabilità dell’eccezionale spiaggiamento che, ancora una volta, sta interessando il litorale senigalliese. Pronta a trovare una soluzione, smentisce però la ricostruzione dei fatti emersa in commissione. «Non è nostra abitudine entrare nelle contese – interviene la Serrani -, tuttavia la questione dei rifiuti spiaggiati sta assumendo un contorno inaccettabile e paradossale. Ricordo che i lavori di pulizia del fiume Misa sono stati effettuati nell’autunno - inverno 2014-2015».Continua la Serrani: «Da allora non sono imputabili alla Provincia altri lavori. Sono passati due anni e il materiale tagliato venne regolarmente asportato. Non ci risultano lamentele sulla qualità del lavoro svolto – prosegue - né segnalazioni di alcun tipo, o sanzioni per abbandono di rifiuti». Le 8000 tonnellate di rifiuti spiaggiati, che costituiscono un vero problema per la stagione turistica alle porte, non sarebbero quindi imputabili alle Provincia. Come era già emerso in commissione il sindaco ha sollecitato anche la Regione. «Il problema per poter trovare una soluzione deve essere affrontato da più enti – conclude - occorre capire quali correnti lo portino, analizzare la vetustà del materiale e la sua composizione, a che profondità si muove e da quale direzione provenga. Macchie scure cariche di questo materiale sono state avvistate in inverno anche di fronte al litorale di Marina. Il fenomeno interessa diversi comuni litorali, è giusto che sia affrontato dall’assemblea di ambito; Senigallia non deve esser lasciata sola nell’affrontare un problema di tali dimensioni».