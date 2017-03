Scappa di casa dopo una lite: uomo ritrovato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Se n’è andato sbattendo la porta di casa al culmine di una lite ma il suo allontanamento è terminato quando la polizia, incontrandolo per strada, lo ha convinto a rientrare. È accaduto martedì notte a Scapezzano. A chiamare il commissariato è stato un familiare dell’uomo, poco più che 50enne, preoccupato. Era circa l’una di notte. La sua descrizione è stata fornita anche ai carabinieri per agevolare le ricerche. L’uomo è stato trovato in via dei Cappuccini e gli agenti sono riusciti a fargli cambiare idea.