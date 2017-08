«Non ho i soldi» Il truffatore lo scorta al bancomat

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Truffa dello specchietto sulla Statale Adriatica sud di Marzocca, costata 200 euro ad un automobilista. «Ero da poco uscito da casa e stavo andando a Senigallia per delle commissioni, lungo la strada ho notato una macchina che andava molto piano – racconta Bruno Magini –. Aveva due ruote fuori dalla carreggiata, molto spostata a destra. Durante il sorpasso ho sentito un forte rumore, come se qualcosa avesse colpito la mia macchina. Ho guardato dallo specchietto e ho visto che l’auto, che avevo appena sorpassato, mi lampeggiava». A quel punto il senigalliese si è fermato per capire cosa fosse accaduto. Il conducente della Fiat Bravo grigia che aveva sorpassato lamentava di aver avuto un danno allo specchietto.«Nella mia macchina non c’erano segni però – aggiunge – anche se il suo specchietto in effetti era danneggiato. Ad ogni modo siccome insisteva ho preferito chiudere la questione dandogli i soldi. Mi aveva chiesto 270 euro ma gliene ho dati 200». I due si sono diretti alla Saline dove il senigalliese, che non aveva denaro contante con sé, ha prelevato i soldi dal bancomat e glieli ha dati. Il truffatore lo ha seguito con la sua macchina senza perderlo d’occhio. «Quando sono tornato con i soldi – prosegue – mi ha fatto notare una riga sulla mia macchina che prima però non c’era perché avevo controllato bene. Credo l’abbia fatta mentre ero al bancomat. Dentro la sua di auto ho visto c’era una donna accovacciata sul sedile come se non si volesse far vedere, dettaglio a cui non ho dato peso». Il signore aveva intuito che c’era qualcosa di strano ma per togliersi di torno il truffatore, che lo braccava con insistenza, gli ha dato i soldi che chiedeva anche se non tutti. Successivamente si è recato in Commissariato dove ha sporto denuncia per truffa. «Volevo si sapesse ciò che mi è capitato – conclude – per mettere in guardia altri automobilisti». Il conducente della macchina era alto circa 1 metro e 70 centimetri, ben piazzato. Italiano con un accento del sud.