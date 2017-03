«Sono stata sorpresa alle spalle e mi hanno strappato la borsa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È una 87enne, che cammina sorreggendosi con il bastone, la vittima dello scippo avvenuto mercoledì pomeriggio in un giardino condominiale di via Pierelli. Due gli scippatori. «Ero andata in edicola – racconta la donna che preferisce mantenere l’anonimato – di solito ci vado la mattina ma mercoledì mi serviva un giocattolo da regalare ad un bambino e, siccome lì hanno anche delle macchinine, ho aspettato le 17 per essere certa che fosse aperto».La signora per far prima ha attraversato il parco condominiale, spesso teatro di spaccio dove già il giorno prima erano stati notati due ragazzi. «Ho letto spesso della droga che gira lì ma era giorno e inoltre, avendo difficoltà a camminare, mi aiuto infatti con un bastone, ho pensato di tagliare per il giardino per fare prima a raggiungere l’edicola in via Giordano. Ho notato mentre andavo due ragazzi sulla panchina, non saprei riconoscerli, ma credo fossero italiani, molto giovani. Quando sono tornata non c’erano più ma all’improvviso mi sono sentita afferrare la borsa che portavo sottobraccio poi si sono messi a correre verso la piscina. Li ho visto solo da dietro e avevano il cappuccio della felpa tirato su». Uno choc per l’anziana, subito soccorsa da alcuni giardinieri poco distanti, che hanno chiamato la polizia municipale. Sono stati poi i vigili a contattare i carabinieri.«Mi sono presa un grande spavento – prosegue la vittima – non credevo in pieno giorno che sarebbe potuta accadere una cosa del genere. Nel portafoglio c’erano pochi spiccioli e i documenti. Le chiavi di casa le avevo in tasca. Non le tengo mai nella borsa. Se me la rubano almeno non resto fuori casa, ho sempre pensato, e così infatti è stato». La borsa è stata trovata da una residente di via Pierelli ieri mattina. Era appoggiata sopra le cassette della posta. la donna ha controllato e tramite il documento è risalita alla vittima e gliel’ha riportata a casa. Mancavano solo i soldi dal portafoglio e un borsellino con gli spiccioli. In tutto una ventina di euro.