Alessia, 44 anni, da ingegnere a suora: «Sono andata avanti sempre con forza»

SENIGALLIA - Da ingegnere elettronico a monaca di clausura, la scelta di Alessia diventata suor Maria Francesca. La 44enne senigalliese Alessia Carboni sabato pomeriggio ha giurato la professione solenne durante la cerimonia che si è tenuta nel Duomo di Forlì, diventando suora di clausura delle Clarisse Urbaniste del monastero Corpus Domini. Una cerimonia toccante alla quale ha preso parte una delegazione senigalliese, con diversi sacerdoti e fedeli accompagnati in trasferta dal vescovo emerito Giuseppe Orlandoni.«E’ stato un cammino lungo - dice - ma anche nelle difficoltà non ho mai pensato di tornare indietro, sono andata avanti, con la forza».IL SERVIZIO SUL CORRIERE ADRIATICO DI LUNEDI' 27 MARZO IN EDICOLA E IN EDIZIONE DIGITAL