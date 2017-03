Arriva e si addormenta Ubriaco sulle sedie del Cup «Ospedale terra di nessuno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Un clochard ubriaco steso sulle sedie del Cup di prima mattina. Non è proprio quello che si dice un ottimo biglietto da visita. La giornata inizia così all’ospedale, con presenze strane e inopportune già dalla prime ora ma è solo dopo le 20 che arrivano i “residenti”, quelli che nella struttura ci vivono proprio. Un uomo, che tutti ormai chiamano per soprannome, domenica sera è arrivato tutto trafelato in bicicletta, come se fosse in ritardo. Erano da poco passate le 20 e da via Cellini ha percorso la salita fino al pronto soccorso, dove si è infilato dopo aver parcheggiato la bici. Prima è andato in bagno, poi si seduto nella sala d’attesa e si è addormento.