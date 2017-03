Auto si ribalta nel fosso dopo l'incidente Il conducente è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Incidente stradale all'alba nella frazione di Monterosso, dove un'auto si è ribaltata. Per fortuna il conducente, soccorso da ambulanze del 118 e vigili del fuoco, non è in pericolo di vita. Ora è ricoverato in condizioni di media gravità all'ospedale Profili di Fabriano. L'incidente è avvenuto alle 6 e 45: il guidatore ha perso il controllo dell'auto, che è finita fuori strada e si è ribaltata.