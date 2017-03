Botte piena di diserbante gli cade addosso Uomo portato a Torrette

SASSOFERRATO - Soccorso con l'eliambulanza in agricoltore schiacciato intorno alle 18,15 di questo pomeriggio da una botte piiena di diserbante: la stava manovrando quando la cisterna gli è caduta addosso. Era con un'altra persona al momento dell'incidente avvenuto nella piena campagna di Sassoferrato - in località Piano di Frassineta - e sul posto si sono portati in un primo momento i vigili del fuoco di Fabriano e i carabinieri chiamati a ricostruire la dinamica dell'incidente e quindi l'eliambulanza che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Torrette.

