Non risponde alle chiamate della collega Infermiere di 36 anni trovato morto in casa

POLVERIGI - Lo cercavano al telefono i colleghi di lavoro ma dopo numerosi tentativi andati a vuoto è scattato l'allarme. E i vigili del fuoco - e con loro anche il radiomobile dei carabinieri di Osimo e una pattuglia di Agugliano - nella tarda serta di ieri lo hanno trovato senza vita in casa. Aveva 36 anni e lavorava come infermiere all'ospedale di Torrette l'uomo morto in un appartamento in un palazzo nella piazza più frequentata e conosciuta di Polverigi. Oscure le cause del decesso, tutute le ipotesi rimangono aperte.