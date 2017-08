Terribile schianto, auto si ribalta: i conducenti portati in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLVERIGI - Nella serata di ieri verso le ore 21,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Polverigi in via Marciliana per un incidente strdale. Per cause in fase di accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente. I vigili del fuoco hanno estratto i conducenti che erano bloccati all'interno delle vetture di cui una ribaltata, ricevute le prime cure sul posto sono stati trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso di Torrette, successivamente hanno messo in sicurezza le vetture. Il traffico per circa sessanta minuti rimaneva bloccato.