Fiamme in tre capanni pieni di attrezzi agricoli vicino agli impianti sportivi

OSIMO - Tre capanne in legno adibite al ricovero di attrezzi agricoli posizionate nel cortile di un'abitazione privata a fuoco a Osimo Stazione non lontana dalla zona degli impianti sportivi: allarme lanciato intorno alle 10,15 sul posto i vigili del fuoco di Osimo. Nessun problema alle persone, sono intervenuti per cercare di risalire ai motivi che hanno scatenato le fiamme anche i carabinieri della compagnia di Osimo.