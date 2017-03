Guidava senza patente e esibisce documento falso Arriva la maxi multa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Multa da cinquemila euro per un cittadino togolese beccato dalla polizia municipale con una patente falsa. Gli agenti lo hanno fermato venerdì sera a bordo di un Ford Transit in via Olimpia. Il furgone era regolare ma il conducente, 38 anni, da tempo ad Osimo, ha mostrato una patente internazionale che, inserita nello strumento che rileva i documenti falsi con raggi infrarossi e ultravioletti, è risultata falsa: in realtà non l’aveva mai conseguita. Dunque mezzo sequestrato per tre mesi, verbale da 5.000 euro con denuncia per falso. Nel 2012 era già stato denunciato per guida senza patente.