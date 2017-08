Autocarro divorato dalle fiamme: momenti di paura per il conducente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Momenti di paura questo pomeriggio con i vigili del fuoco che intorno alle 15,30 sono intervenuti ad Osimo in via Di Jesi per incendio. Per cause in fase di accertamento, un autocarro in transito prendeva fuoco. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i resti dell'autocarro. Non si segnalano danni a persona.