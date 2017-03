Cade da oltre due metri Infortunio sul lavoro grave un giovane operaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Giovane operaio cade a terra dall’altezza di circa due metri mentre stava lavorando nel piazzale di una ditta di spedizioni in via della Sbrozzola nella zona commerciale di Osimo Stazione. Il dipendente peruviano di 32 anni, in base alla prima ricostruzione, era impegnato con un mezzo dell’azienda quando all’improvviso sarebbe caduto da un’altezza di circa 2-2,5 metri. Non appena i colleghi l’hanno trovato riverso a terra, poco dopo le 20.30, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto il 118 e l’ambulanza della Croce Gialla di Camerano. L’operaio in condizioni gravi ma non in pericolo di vita è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.