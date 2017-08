Esce di strada e si ribalta nella recinzione di una casa Terrore per una ragazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Paura la notte scorsa a Osimo, dove un'auto si è ribaltata. L'incidente è avvenuto attorno alle 2,30 in via Flaminia II dove una Fiat 500 condotta da una ragazza ha perso il controllo finendo contro la recinzione di un'abitazione rimandendo su un fianco. Nell’urto l'auto ha tranciato la colonnina di sfiato della linea del gas metano e ha abbattuto la colonna del cancello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall'auto la conducente che era rimasta bloccata dalle cinture di sicurezza, poi hanno messo in sicurezza sia la 500 che la colonnina di sfiato del metano. La ragazza nell’incidente è rimasta illesa, il traffico per circa sessanta minuti è rimasto bloccato.