Ritira il furgone sequestrato ma usa auto non assicurata E arriva anche la multa

OSIMO - Alla guida di un furgone aveva invaso la corsia opposta: erano riusciti ad evitarlo tre auto, su una delle quali viaggiava una famigliola con una bimba e una mamma e su un’altra incinta e in un’altra una pattuglia dei vigili urbani. Il camioncino aveva poi finito la sua corsa nel fosso all’altezza dell’Iper Ygou. Il nigeriano di 48 anni, alla guida del mezzo era risultato ubriaco. L’altro giorno si è presentato al comando dei carabinieri di Osimo per riottenere la custodia del furgone che era stato sequestrato a seguito dell’incidente. Essendo anche privo di patente, ritirata nell’occasione, lo straniero si è fatto accompagnare da Jesi, dove risiede, a Osimo da un conoscente. Ebbene sottoposto a un controllo, anche il conducente della vettura su cui viaggiavano è risultato tutt’altro che in regola. L’auto infatti era priva di copertura assicurativa. La vicenda si è così conclusa con il sequestro del veicolo e una multa che ammonta a 849 euro e un mesto ritorno a casa al bordo del carro attrezzi.