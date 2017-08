Distratto dal telefonino sfonda la vetrina Effetto ghigliottina, lo salva un cameriere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Era troppo concentrato a parlare al cellulare per rendersi conto che la porta del negozio era chiusa. L’ha centrata in pieno, sfondando la vetrina. Ben presto la piazzetta commerciale di fronte al porticciolo di Numana si è tramutata nel set di un film horror. C’era sangue ovunque, tra gente che scappava via inorridita e altre persone che hanno prestato i primi soccorsi. Tra queste, un cameriere, eroe per caso, che dalla cucina del ristorante in cui lavora ha visto tutto e non ha esitato ad intervenire.Si è sfilato il canovaccio, l’ha legato attorno alla gamba del ferito per arrestare l’emorragia e gli ha salvato la vita. L’uomo, un agente di commercio di circa cinquant’anni, era svenuto perché aveva perso molto sangue. Si è ripreso durante il trasporto al pronto soccorso di Torrette. Una scena da paura quella a cui ieri mattina, attorno alle 11, hanno assistito decine di persone che facevano shopping sotto gli archi di via del Porto, la parallela del lungomare di Numana, o si trovavano in spiaggia quando è atterrato l’elicottero del 118. A terra, steso su un tappeto di vetri, c’era il rappresentante che provava a tamponare una profonda ferita alla gamba sinistra. «Stavo parlando al cellulare e non mi sono accorto che la porta era chiusa», spiegherà ai medici, una volta ripresosi.