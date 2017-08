Si spegne tutto, un quarto d’ora di movida al buio Blackout sulla Riviera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Fuori programma al buio venerdì sera in pieno centro a Numana. Attorno alle 22,30, mentre in una gremita piazza del Santuario si stava svolgendo un concerto e lungo le vie la classica passeggiata serale, è andata via la luce. Il blackout è stato totale, il guasto elettrico ha regalato scorci suggestivi come quello della Torre, lievemente illuminata dal chiarore che saliva dalle luci del porto turistico. Dopo circa un quarto d’ora la luce è tornata.