Tamponamento tra due auto Conducente ferito portato a Torrette

MONTEMARCIANO - Questa mattina intorno alle 8:30, i vigili del fuoco sono intervenuti alla Gabella di Montemarciano in via San Benedetto per un incidente stradale. Due autovetture si sono tamponate, un occupante delle vetture è stato trasportato dal personale del 118 in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte nell’incidente. Sul posto anche l’eliambulanza.