Perde il controllo, l'auto si ribalta: conducente salvato dai vigili del fuoco

MONSANO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 11,15 a Monsano in via Vallone per un incidente stradale. Un'auto, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo su un fianco rimanendo sulla sede stradale. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario per far uscire dal portellone posteriore dell'auto la persona che era alla guida e hanno messo in sicurezza la vettura coinvolta.