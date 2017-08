Disperato per una malattia si taglia il ventre e tenta di uccidersi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LORETO - Afflitto dai problemi di salute, ha afferrato un grosso coltello da cucina procurandosi profondi tagli all’addome, alle braccia e alle gambe. Un gesto dettato dallo sconforto per un dolore divenuto insopportabile, di cui si è reso protagonista un 56enne di Loreto residente nel quartiere di viale Marche.L’uomo è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Torrette, dove è giunto in elisoccorso ieri mattina in condizioni disperate, a causa della gravità delle ferite auto inferte al ventre e agli arti nel tentativo di porre fine alle sue sofferenze. Dell’accaduto si stanno interessando i carabinieri della locale Stazione, accorsi sul posto assieme ai sanitari dell’ambulanza infermieristica del Punto di accoglienza territoriale del nosocomio di Loreto e dell’automedica del 118 di Osimo.