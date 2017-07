Ubriaco aggredisce un disabile al bar e lo strattona contro le vetrate di un dehors

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - In preda ai fumi dell’alcol aggredisce un uomo in carrozzina, lo trascina dentro un bar contro la sua volontà e lo strattona contro le vetrate di un dehors. Il grave episodio è accaduto venerdì sera intorno alle 21,30 in un locale al centro. Protagonista di questo deprecabile e vigliacco atto di violenza è un cittadino russo di 43 anni residente in Vallesina.Quella sera era ubriaco e forse, proprio a causa dell’alterazione psicofisica dovuta al troppo alcol in corpo, è riuscito a dare il peggio di sé di fronte ad alcuni clienti del locale, testimoni involontari della scena, che hanno allertato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia.Il russo è stato bloccato e sottoposto a identificazione. L’uomo si è rifiutato di fornire le sue generalità, pertanto è stato denunciato per il rifiuto e per resistenza a pubblico ufficiale.