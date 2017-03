Donna di 36 anni incinta ferita in un tamponamento Portata in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Viaggiava sulla sua Fiat Uno verso il centro, quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, la sua utilitaria è stata tamponata da un Suv che procedeva nello stesso senso di marcia. Paura ieri alle 12,45 circa lungo via Roma nei pressi dell’incorcio con via Asiago, per una donna di origini nigeriane ma residente a Jesi, 36 anni, al sesto mese di gravidanza.La giovane, al volante della sua Uno, lamentava forti dolori al collo e alla schiena. È stata soccorsa dai sanitari dell’automedica del 118 e della Croce Verde di Jesi allertati dal conducente del suv e da altri automobilisti di passaggio. Trasportata in ambulanza con un codice giallo di media gravità al Pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani, è stata sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso per scongiurare eventuali traumi e danni al feto. Gli esami strumentali condotti in ospedale hanno tracciato un quadro clinico rassicurante per la mamma e per la creatura che porta in grembo. Le sue condizioni non sono per fortuna gravi. La dinamica del sinistro e l’accertamento delle responsabilità di legge sono al vaglio della Polizia locale. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale.