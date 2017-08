In lacrime per miss Fileni Rosina, il faro della famiglia Mercoledì i funerali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Si è spento il dolce, tenace faro della famiglia Fileni, quella mamma così forte e coraggiosa che è stata l’anima gentile di quella che oggi è una holding leader mondiale del pollo biologico e di prodotti genuini e di qualità. Rosina Martarelli, moglie di Giovanni Fileni e mamma di Roberta e Massimo, aveva 79 anni. Anima della famiglia, oggi lascia un grande vuoto. Rosina e Giovanni erano mezzadri e coltivavano la terra per conto dei proprietari terrieri. Un passato che è comune a molte famiglie marchigiane, ma loro guardavano oltre, a un futuro migliore per i figli. E così, buttando il cuore oltre l’ostacolo, hanno iniziato ad allevare animali da cortile facendo lunghe trasferte dalla campagna a Jesi per vendere i pollami porta a porta. Stiamo leggendo una pagina lontana della storia della famiglia Fileni, la memoria corre addirittura a 50 anni fa. E proprio mezzo secolo fa, da questa piccola ma geniale idea imprenditoriale, nasce l’azienda avicola Fileni che oggi è divenuta brand nazionale. Il capostipite Giovanni Fileni fino agli anni Settanta ha aperto dei negozi, poi con la grande distribuzione la trasformazione in fornitore di supermercati e catene. La camera ardente, allestita da Bondoni all’obitorio di Torrette, sarà aperta oggi alle 12. L’ultimo saluto nella chiesa di San Massimiliano Kolbe, mercoledì alle 17. Partecipa al lutto anche l’Aurora basket Jesi, squadra di pallacanestro sostenuta dalla Fileni.