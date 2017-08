Investito da una fiammata mentre lavora: cuoco gravemente ustionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Grave incidente sul lavoro per un cuoco di Jesi, rimasto gravemente ustionato mentre stava cucinando.E’ successo in un ristorante di Jesi, dove il 34enne stava lavorando: all’improvviso una fiammata l’ha investito provocandogli ustioni su circa il 40% del corpo. Immediatamente soccorso dai colleghi è stato portato all’ospedale di Jesi e si sta valutando se trasferirlo in un centro per grandi ustionati. Sull’accaduto indagano i carabinieri e gli ispettori del lavoro Asur.