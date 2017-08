Blitz in villa, incappucciati e armati. Il proprietario reagisce e viene picchiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI – Paura nella notte a San Paolo di Jesi, dove tre banditi hanno terrorizzato una famiglia.I tre banditi a volto coperto, di cui uno armato di pistola, hanno forzato una finestra e, di fronte alla reazione del padrone di casa 54enne, hanno ulteriormente reagito in maniera molto violenta. L’uomo è stato malmenato e costretto a consegnare un migliaio di euro ed alcuni monili in oro. L’uomo e la sua convivente sono poi stati rinchiusi nel bagno, ma le loro urla hanno allertato i vicini che hanno dato l’allrme ai carabinieri. L’uomo è stato accompagnato in ospedale.