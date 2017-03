Esce di strada e l'auto si incendia Paura nella notte per una ragazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Paura la scorsa notte a San Marcello, dove un'auto con una giovane a bordo è uscita di strada e ha preso fuoco. L'allarme è scattato attorno alla mezzanotte. Per cause in corso di accertamento, la Panda ha sbandato all'altezza di una curva, è uscita di strada e nell'impatto si è incendiata.Sul posto sono intervenuti le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118 è una squadra dei vigili del fuoco di Jesi. Per fortuna la giovane che era alla guida non ha riportato conseguenze gravi.