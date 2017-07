Droga e documenti rubati: finisce nei guai un ragazzo di 19 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - I carabinieri del Radiomobile hanno denunciato un 19enne bengalese residente a Jesi per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione. Nella tarda serata di ieri sera i militari fermano una Opel Corsa con a bordo due giovani del Bangladesh. Il passeggero sin da subito mostra segni di insofferenza, tale da insospettire i militari che hanno deciso quindi di procedere a perquisizione. Indosso ad A.I. gli trovano 15 grammi di hashish. A tanto i carabinieri decidono di andare a casa, dove gli trovano decine di documenti intestati a cittadini italiani e stranieri. Due di questi documenti (patenti di guida) sono risultate oggetto di furto denunciati nel mese di aprile e maggio a bordo di autovetture a Monsano davanti alla discoteca. Inoltre gli trovano altri tre grammi di marijuana già divisa in dosi e vario materiale per il confezionamento.