E' morto Roberto Centurelli l'imprenditore del marmo Fu anche politico della Dc

JESI - Si è spento ieri a 74 anni l’imprenditore Roberto Centurelli, originario di Cupramontana ma jesino d’adozione. L’ultimo saluto sarà celebrato domani alle 16,30 nella chiesa di San Francesco d’Assisi. Una vita militando tra le fila della Democrazia Cristiana, Centurelli aveva portato le idee e i progetti politici dello scudo crociato prima nel suo paese, Cupramontana, nel consiglio comunale della giunta presieduta da Massimo Del Moro, poi anche tra gli scranni del consiglio di Jesi. Conosciuto per il grande spirito imprenditoriale, alla fine degli anni ‘60 ha fondato la “R.C.Marmi”, la sua azienda si è poi trasformata in “Marmo Meccanica” acquisendo una sempre maggiore specificità grazie ai sofisticati macchinari per la lavorazione e il taglio del marmo.