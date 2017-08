I condizionatori sono rotti In ospedale si boccheggia e fioccano le proteste

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Il caldo torrido e il funzionamento a macchia di leopardo del condizionamento dell’ospedale Carlo Urbani. Un mix terribile per l’utenza, secondo quanto segnala il Tribunale del Malato. «Dopo un sopralluogo nei reparti con 40 ° gradi fuori- fa sapere il TdM- abbiamo verificato ancora una volta che l’impianto di condizionamento dell’ospedale non funziona in modo omogeneo e con la stessa efficacia. Vi sono unità operative che stanno bene e quelle esposte a sud che patiscono tremendamente il caldo: Ortopedia, Reumatologia e Ostetricia –Ginecologia».Problema e segnalazioni non nuovi. «Da quando l’Urbani è stato inaugurato abbiamo segnalato più volte questo malfunzionamento ma nulla è stato fatto- ricorda il TdM- stiamo riempendo di condizionatori portatili le Unità Operative in sofferenza senza che l’Asur si preoccupi di verificare il perché del malfunzionamento». Secondo il Tribunale del Malato «il rischio di installare condizionatori portatili è grosso per i ricoverati e per gli operatori, per l’impatto sull’impianto elettrico, con rischio incendio, e per la necessità di svuotare la vasca di accumulo della condensa»