Piazzava droga e merce rubata: preso lo spacciatore double face

JESI - Spacciava droga e al contempo cercava di arrotondare piazzando merce rubata. Era un pusher-topo d’auto, che entrava in azione ai danni degli avventori di una discoteca di Monsano, rubando nelle macchine in sosta. Ma la sua redditizia attività, che gli consentiva di togliersi sfizi e andare in giro per locali a tasche piene, è stata stroncata dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Jesi. Il topo d’auto è finito in trappola. Nei guai, un 19enne di origine bengalese ma residente in città, che è stato denunciato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per ricettazione.