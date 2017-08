Addio a Carlo, l'ingegnere dalle idee vincenti anche nell'industria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO – Si è spento a 82 anni l'ingegner Carlo Marasca, uomo di cultura, docente ma soprattutto un imprenditore illuminato cui si deve la nascita dell'azienda MCM srl storica produttrice di capi spalla di qualità con alle dipendenze oltre 400 persone che ha dato vita a un importante distretto dell'abbigliamento. Marasca aveva 82 anni e si è spento ieri mattina nella sua abitazione in piazza del Papa ad Ancona. Originario di Filottrano da cui proviene la sua famiglia (il padre era geometra comunale), si è trasferito ad Ancona negli anni Settanta anche se ha sempre mantenuto il legame con la sua città natale.Docente all'Università di Roma, è stato antesignano di quella cultura dei prodotti a km zero che oggi è alla base di una nuova filiera di qualità e genuinità: già negli anni Ottanta fu tra i promotori del collegamento tra i piccoli produttori agricoli del territorio e i banchi di vendita nelle grandi città come Ancona e Jesi.