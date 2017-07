«Un uomo sui binari» Allarme alla stazione L’Intercity rallenta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - «C’è un uomo che cammina sui binari, all’altezza di Falconara, intervenite subito». La segnalazione di un passante, diretta al 113 e subito girata dalla questura di Ancona alla Polfer, ha fatto scattare l’allarme sulla linea ferroviaria Adriatica alle ore 20 e 10 di ieri. Una pattuglia della polizia ferroviaria è subito accorsa nel tratto di binario in cui veniva segnalata la presenza di un pedone, senza però trovare nessuno. Nel frattempo la centrale operativa della Polfer aveva attivato il protocollo d’emergenza avvisando Trenitalia, che ha subito ordinato ai treni in transito a Falconara di procedere “marcia a vista”, a una velocità di 35-40 km orari che consente la frenata in caso di presenze sui binari. Il treno costretto a rallentare è stato l’Intercity 613 in viaggio da Bologna verso Pescara, ma nel giro di 20 minuti, grazie ai controlli della Polfer, l’allarme è rientrato. La stazione di Falconara a quell’ora per altro era affollatissima di giovani diretti a Senigallia per il Summer Jamboree anche a bordo di treni speciali organizzati per il festival.