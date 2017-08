Patrizia, il volley nel cuore Stroncata a 56 anni «Un esempio per tutti»

FALCONARA - Sport in lutto per la scomparsa della “badialina” Patrizia Camillucci, morta sabato a 56 anni. In prima linea per tanti anni con la Badiali Volley, la squadra rosa di Falconara, dove di recente era tornata a giocare per un memorial, Patrizia Camillucci stavano affrontando da tre anni la sua partita più importante, quella contro un male terribile che, purtroppo, sabato ha avuto il sopravvento. Era nata a Jesi il 3 giugno del 1961 ed è deceduta sabato nell’ospedale di Chiaravalle dove era ricoverata. Molti ieri sono andati a dare conforto ai familiari nella camera ardente in ospedale. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 presso la chiesa di Sant’Antonio a Falconara dove viveva con la famiglia. Patrizia Camillucci lascia il marito Gianfranco e la figlia Giulia. Lascia inoltre la mamma Maria Luisa, la sorella Daniela, la cognata Antonella, i cognati Rodrigo e Fabio, i nipoti Simona, Luca, Erica, Loris, Andrea. «Giocherà a pallavolo in cielo». Il primo pensiero di Tarcisio Pacetti allenatore della Badiali Volley Team Rosa, di cui la 56enne è stata atleta. «Era una delle badialine – aggiunge -. La sua grinta e determinazione sono stati ingredienti non sufficienti per consentire di vincere l’ultima partita, quella più importante. Tutti insieme ci sintonizzeremo ancora una volta con il suo sorriso durante la cerimonia funebre».

Lunedì 14 Agosto 2017, 06:47 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2017 06:47