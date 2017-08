Le ladri prestigiatrici Sfilano i bracciali a una mamma in centro

FALCONARA - Derubata una donna in città. Le si avvicinano e fingono di conoscerla per derubarla. È accaduto qualche giorno fa a pochi passi dal centro. Il caso è stato denunciato alla Tenenza locale dei carabinieri. Il colpo è stato segnalato anche sui vari profili facebook. A quanto pare, una mamma è stata avvicinata da due giovani donne che si sono spacciate per conoscenti. Un teatrino, ormai da anni sempre lo stesso, che di tanto in tanto qualche truffatore mette in scena per le vie del territorio. A quel punto le due hanno cercato di raggirare la propria vittima, facendola cadere nella loro trappola. E, probabilmente, le due donne avranno anche cercato di non perdere troppo tempo e di agire in fretta in modo tale da non far scoprire alla loro vittima che si trattava di una truffa. Così, dopo aver messo in scena la truffa le hanno preso le mani con l’unico obiettivo di sfilarle i bracciali dai polsi. Una volta arraffati i monili in oro con l’abilità di prestigiatrici, le due sono scappate a gambe levate

Martedì 1 Agosto 2017, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2017 11:01