In lacrime per Graziella era l'angelo degli animali è stata la fondatrice del canile

FALCONARA - La città dice addio a Graziella Passaro. Era la fondatrice del canile Anita. Aveva 82 anni. Graziella si è spenta mercoledì dopo una vita spesa per gli amici a quattro zampe che tanto amava. Era nata a Senigallia ma si era trasferita nella cittadina falconarese, dove ha deciso di dedicare tutta la sua vita al mondo animale. E, infatti, nel 1989 decide di dare vita all’associazione Anita. Una nascita, quella dell’associazione, nata un po’ per caso. Graziella aveva infatti bisogno di un luogo dove poter accudire un setter cieco e così aprì quello che tutti oggi conoscono come il canile Anita in via Caserme. Stando a quanto raccontano i diversi associati, Passaro era da sempre un amante degli animali. E, nel realizzare quel rifugio, aveva fatto si che il canile di Falconara diventasse un vero e proprio riferimento per tutti.