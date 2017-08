Paura sulle strada, donna si ribalta con l'auto e finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Paura a Castelferretti. Oggi alle 16.30 in via Marconi un'auto si è ribaltata. La donna alla guida è uscita da soila dall'abitacolo in attesa dell'ambulanza con cui è stata poi trasportata al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. A mettere in sicurezza l'auto ci hanno pensato i vigili del fuoxo intervenuti sul luogo dell'incidente. La strada è rimasta off limits per una quindicina di minuti.