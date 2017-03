In spiaggia a farsi gli spinelli Tre ragazzi minorenni nei guai per il fumo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Sorpresi con 8 grammi di hashish. E’ accaduto mercoledì alle 16.30 nel sottopasso balneare, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Sul posto i carabinieri della Tenenza locale. Durante un’operazione preventiva e repressiva contro lo spaccio di stupefacenti i militari dell’Arma, in borghese, hanno perlustrato la zona della stazione ferroviaria. E, proprio durante tali pattugliamenti, tre ragazzini li hanno insospettiti.Tre diciassettenni, all’arrivo delle forze dell’ordine, si trovavano al di sotto del sottopassaggio balneare. I carabinieri li hanno fermati e visto che i tre avevano assunto probabilmente un atteggiamento nervoso, come se avessero capito che questa volta non l’avrebbero passata liscia, li hanno perquisiti. I militari dell’Arma, a seguito dei dovuti accertamenti, hanno rinvenuto addosso ai tre 17enni dei piccoli quantitativi di fumo (poco più di due grammi a testa, suddivisi in bustine) per un totale di otto grammi. E’ ancora da stabilire se i treminorenni si stavano dirigendo in spiaggia per spacciarli o se li avessero appena comprati per poi consumarli in un luogo più appartato e privo di occhi indiscreti. L’ipotesi dei carabinieri della Tenenza locale propende più verso l’idea che il fumo detenuto fosse per uso personale. Essendo minimi i quantitativi ritrovati, è più plausibile che i tre li avessero appena acquistati. Lo stupefacente rinvenuto è stato subito sequestrato e i ragazzi sono stati riaffidati ai genitori. Al momento i carabinieri stanno portando avanti le indagini per cercare di individuare il pusher che gli ha venduto la droga. La lotta allo spaccio no si arresta. Lunedì la Tenenza locale con la squadra antidroga di Pesaro hanno ritrovato circa 8 grammi di marijuana nell’autobus che trasportava gli studenti all’istituto Cambi – Serrani.Il pullman, proveniente da Chiaravalle, si era fermato nel parcheggio di via Santorre di Santarosa affianco all’istituto di ragioneria. I militari dell’Arma, in parte in divisa e in parte in borghese, avevano perquisito col cane antidroga ogni singolo studente che scendeva dall’autobus. Con l’erba sul bus Da tale controllo non era emerso nulla di particolare ma quando la perquisizione si è spostata all’interno del bus, il cane della squadra di Pesaro ha rinvenuto una busta d’erba al di sotto di un sedile. E, in strada, un altro involucro con all’interno neanche un grammo di marijuana. Non è detto che quanto è stato ritrovato appartenga agli studenti del Cambi – Serrani, anche se non è da scartare l’ipotesi che qualche ragazzo nel vedere i carabinieri abbia deciso di disfarsi dell’erba per non passare dei guai. In merito continua a indagare la Tenenza locale. Il caso della marijuana ha fatto abbastanza scalpore anche sui social dove qualche utente si è lasciato andare a commenti sprezzanti sulle forze dell’ordine, poi debitamente rimosso.