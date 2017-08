Madre e figlia litigano di notte Arrivano i carabinieri: il troppo alcol accende la zuffa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Venerdì notte è suonato l’allarme a Falconara per una lite che ha coinvolto madre e figlia. Le grida e lo sgomento provocati dalla zuffa hanno reso necessario l’intervento dei carabinieri della Tenenza. I militari hanno posto fine al litigio e riportato la situazione alla tranquillità. Sul posto si è portata anche un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona.I militi della Croce Gialla hanno soccorso la mamma, che sembrava particolarmente provata dalla lite. Dopo averla calmata, l’hanno fatta salire a bordo dell’ambulanza per trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Intanto i carabinieri hanno raccolto le testimonianze e gli elementi utili a ricostruire la dinamica del litigio, che sembra essere nato a causa dell’alcol. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri. Madre e figlie fanno parte di una famiglia proveniente dall’est Europa.