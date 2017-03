Si spara con il fucile da caccia: è sotto choc tutta la comunità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Un anziano di 82 anni si è tolto la vita mercoledì sera in via IV novembre di Fabriano, nel quartiere Borgo, sparandosi con un fucile da caccia regolarmente detenuto. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118 dell’ospedale Profili che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Choc a Fabriano per un altro dramma familiare. Ignoti i gesti che hanno spinto al folle gesto. La camera ardente è stata allestita all’obitorio cittadino. Questa mattina alle ore 11 le esequie, poi la sepoltura a Santa Maria.