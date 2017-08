Un giallo di undici ore per la neonata morta Le foto e poi la tragedia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Il sostituto procuratore Daniele Paci di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e i primi due indagati sono papà e mamma. Dopo il dolore, la rabbia e lo smarrimento per la morte improvvisa della bambina nata in casa all’ottavo mese di gravidanza e deceduta, dopo 12 ore circa, appena arrivata in eliambulanza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, ecco arrivare l’inchiesta per l’accertamento delle responsabilità. Cosa è successo lunedì all’alba che ha comportato le doglie improvvise della donna? Perché i neo genitori non hanno chiamato immediatamente il 118 e non lo hanno fatto nemmeno dopo il parto considerando che la piccola è nata prematura? Come sono trascorse le undici ore tra le 5.05 quando la bimba è nata e le 16.15 quando è scattata la corsa verso l’eliambulanza? Perché dopo il parto la bambina non è stata portata all’ospedale? Su queste domande si stanno concentrando le attività investigative dei carabinieri della Compagnia di Fabriano che, poco dopo il decesso, hanno sequestrato la cartella clinica e dovranno analizzare i tabulati telefonici per ricostruire ciò che è accaduto nella periferia di Fabriano in mezza giornata. Già ieri hanno sentito i genitori e raccolto particolari utili alle indagini. Il pm, intanto, ha disposto l’autopsia sul corpicino della bambina che verrà effettuata domani all’Istituto di Medicina Legale di Torrette per chiarire se è nata con malformazioni non viste in precedenza o per una manovra errata. I genitori potranno nominare un loro consulente che potrà partecipare all’autopsia.