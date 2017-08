Ettari di bosco divorati dalle fiamme Nel Fabrianese chiusa la superstrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Un vasto incendio è divampato dopo pranzo nei pressi di Campodiegoli e Cancelli, nel Fabrianese. A fuoco molti ettari di bosco in un'area non nuova a roghi estivi. Sul posto i vigili del fuoco con nove mezzi con squadre da Fabriano e Arcevia e le forze dell'ordine per la gestione del traffico. Chiusa provvisoriamente la galleria di Cancelli. Al momento è sconsigliato mettersi alla guida e percorrere la SS76 che da Fabriano conduce a Fossato di Vico. In azione anche la Protezione civile comunale.Emergenza traffico con la superstrada chiusa intorno alle 14 proprio all'altezza di Cancelli in direzione Umbria, un chilometro di interruzione che però ha mandato in tilt il traffico con i lavori che sono destinati a durare anche per buona parte del pomeriggio.E a complicare le cose in una domenica d'inferno anche lo schianto in galleria con quattro auto coinvolte e due feriti all'altezza di Fossato di Vico.