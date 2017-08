Abbandona un gatto Vista dai testimoni e scatta l'ira dei cittadini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Sbarazzarsi di un gatto non è stato difficile per una donna di Fabriano che, incurante di quello che avrebbero potuto dire i clienti del bar, si è fermata alcune sere fa, intorno alle ore 20,30, con l’auto scura di grossa cilindrata nei pressi della Piazzetta dei Partigiani, nel quartiere Piano, è scesa e ha abbandonato l’animale. Si è avvicinata all’aiuola, è scesa dal mezzo con il trasportino e ha liberato un bel gattino grigio chiaro che si è messo a correre in mezzo alle macchine.La donna è risalita in auto e se ne è andata. Peccato, però, che i testimoni che stavano seduti ai tavoli nel vicino bar non sono riusciti a prendere il numero della targa per denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Come ogni estate torna il problema dell’abbandono degli animali domestici. I migliori amici dell’uomo vengono sacrificati con troppa semplicità, nonostante l’esistenza di molte strutture, come hotel o B&B, che accettano prenotazioni di famiglie in vacanza con cani o gatti al seguito. A segnalare la gravità dell’accaduto è stata l’associazione Animalisti italiani Onlus di Fabriano che, ironicamente, ha lanciato un messaggio alla proprietaria del gatto.