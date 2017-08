Camion perde il carico nella nuova galleria Problemi per l'illuminazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Terra ovunque lungo la carreggiata della galleria di Campodiegoli, con il camionista che non si è accorto di nulla. Battesimo originale per la nuova Strada Statale 76 tra Fabriano e Fossato di Vico che è stata aperta al traffico martedì mattina. Nemmeno poche ore di circolazione, poi l’allarme lanciato da un consigliere comunale di Fossato di Vico. «La galleria – ha riferito Lorenzo Polidori – è completamente invasa da terra e pietre in un senso di marcia». Le auto si sono dovute fermare mentre il camion continuava la sua corsa e perdeva il carico. Così, Polidori, senza perdersi d’animo, ha contattato i vigili del fuoco attraverso gli strumenti installati nella galleria che hanno funzionato regolarmente. Sul posto anche i tecnici dell’Anas, che stavano monitorando la situazione del traffico, e le forze dell’ordine. Per circa un’ora gli addetti hanno lavorato per ripulire la nuova galleria e togliere la terra che bloccava la circolazione che, nel frattempo, era stata istituita a senso unico alternato per permettere la rimozione della terra. Una strada attesa da molti anni che, ironia della sorte, è stata “imbrattata” nelle prime ore di vita. Nell’ambito del progetto Quadrilatero, infatti, per il raddoppio della tratta tra Serra San Quirico e Fossato, erano stati appena aperti due nuovi tratti: un più corto tra Albacina e Gattuccio, l’altro, più lungo a confine tra le due regioni, tra Campodiegoli e lo svincolo di Fossato che conduce a Gubbio e Perugia. Automobilisti da una parte soddisfatti per l’avanzamento dei lavori che ha permesso di aprire un altro tratto di strada, dall’altra polemici per i problemi riguardanti la visibilità nelle nuove gallerie. Il problema principale è stato riscontrato da alcuni fabrianesi.